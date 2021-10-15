Брюссель, , 11:41 — REGNUM В течение ноября будет утвержден новый пакет санкций Европейского союза против Белоруссии. Об этом 15 октября рассказал журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

Санкции zt16.ru

«Мы работаем над очередным пакетом санкций против Белоруссии, он будет утвержден в течение ноября», — сказал он.

Также источник добавил, что Белоруссия на саммите Восточного партнерства в Брюсселе 15 декабря будет представлена «пустым креслом без флага» и на нем не будет официальных представителей Минска, при этом на саммит могут пригласить представителей белорусских неправительственных организаций.

«Президент (Белоруссии Александр) Лукашенко, разумеется, не будет участвовать, на саммите не будет никакого представительства Белоруссии, возможно, будут приглашены отдельные представители гражданского общества», — пояснил он и указал, что республика будет представлена «пустым креслом без флага», так как Брюссель не признал решение властей Белоруссии покинуть программу Восточного партнерства ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что серьезную озабоченность по поводу незаконного одностороннего внешнего давления посредством санкций выразили главы МИД стран Содружества независимых государств (СНГ).