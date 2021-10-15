Горно-Алтайск, 15 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Республики Алтай по данным на начало 2021 года насчитывается почти 116 тыс. женщин. Две трети из них или 79,6 тыс. человек проживают в сельской местности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Жан Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом. 1858

«Большую часть сельских жительниц — 37 716 человек составляли женщины трудоспособного возраста (16−55 лет). В возрасте моложе трудоспособного находилось 21 668 женщин, а в «серебряном» возрасте (56 и старше) — 20 272 человека», — отметили в службе статистики.

В среднем сельчанки несколько моложе жительниц города — 36,27 против 36,87 лет. При этом ожидаемая продолжительность жизни горожанок больше на 1,6 года — 74,27 против 75,87 лет.

Рождаемость на селе ожидаемо оказалась выше, чем в городе. В 2020 году здесь родилось 2140 детей или 73% от числа всех родившихся в регионе. Количество рождённых детей жительницами села составил 3,187 ребёнка на 1 женщину, что в 2,4 раза превышает коэффициент рождаемости городских женщин.