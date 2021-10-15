Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Городская система фиксации нарушений правил дорожного движения Санкт-Петербурга за текущий год зафиксировала более 5,5 млн нарушений ПДД. Более 98% из них — нарушения скоростного режима. Об этом сообщили 15 октября в пресс-службе Смольного.

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Напомним, власти Петербурга реализуют масштабный проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Летом начали работать 240 новых комплексов контроля скорости, а в ближайшее время на 40 перекрёстках будут введены в эксплуатацию комплексы, фиксирующие нарушения правил проезда перекрёстка.

С начала года комплексы зафиксировали уже более 5,5 млн нарушений правил дорожного движения. Более 98% из них — нарушения скоростного режима. По данным УГИБДД, за восемь месяцев 2021 года в Петербурге произошло 4780 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

«Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — уточнили в ведомстве.

Изменения к лучшему касаются всех районов города. Например, на Воскресенской набережной в июле отследил 8391 нарушение, в августе — 6920, в сентябре — 5212, на Богатырском проспекте — 7609, 6311 и 4772 нарушения соответственно, на Московском шоссе — 3634, 2046 и 1388.