Курган, , 11:41 — REGNUM Департамент информационной и внутренней политики Курганской области покидает руководитель Анастасия Гусарова и её заместитель Юлия Фролова. Об этом сообщает портал «Область 45» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Анастасия Гусарова Пресс-служба губернатора Курганской области

В правительстве региона отметили, что у Гусаровой контракт истекает 18 октября, у Фроловой — 25 октября. Три года назад они были приглашены на выборный период, чтобы усилить команду, которая занимается информационной и внутренней политикой.

«После окончания срока контракта Гусарова вернётся в Екатеринбург, где у неё остались пожилые родители и супруг. Вместе с ней после окончания срока контракта в Екатеринбург вернётся и её заместитель — Юлия Фролова», — цитирует издание информацию пресс-службы.