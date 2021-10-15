Оренбург, 15 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Оренбурге 15 октября у двух правозащитниц АНО «Право каждого» прошли обыски. В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники ФСБ, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ сотрудники

По данным информресурсов, руководство некоммерческой организации подозревают в сбыте наркотиков. Известно, что женщины занимаются защитой прав наркозависимых людей, снижением вреда от приема психоактивных веществ и помощью осужденным.

Адвокат Эльдар Шарафутдинов заявил: «Наркотики, естественно, не нашли. У сотрудников забрали телефоны и оргтехнику», сообщает портал orenburg.media.

Сейчас руководитель АНО находится дома. После беседы с сотруднками ФСБ правозащитницу отпустили, а изъятую технику обещали вернуть в скором времени.