Кострома, 15 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Государственным учреждениям здравоохранения Костромской области не хватает 1160 врачей, специалистов среднего и младшего медперсонала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Медицинскоминформационно-аналитическом центре региона.

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Данные организации представил департамент здравоохранения области, они актуальны на конец сентября 2021 года. Всего в области в этот период работало 1723 врача, 5579 фельдшеров и медсестёр, 917 специалистов младшего медперсонала.

Штат младших специалистов укомплектован почти полностью, дефицит врачей составляет 33% от общего количества, среднего медперсонала — 10%. До этого данные по нехватке медиков обновлялись 1 апреля текущего года, тогда больницы и поликлиники сообщили о дефиците 1014 медработников.

Как сообщает администрация региона, чтобы снизить напряженность в поликлиниках, на стажировку в область привлечены 22 ординатора Ярославского государственного медицинского университета. Молодые специалисты начнут выезжать на вызовы пациентов в Костроме, Нерехте и Шарье с 18 сентября. Кроме этого, усиление поступит в Окружную больницу Костромского округа No1 и детскую областную больницу. Ординаторы ярославскоймедакадемии будут работать в Костромской области три месяца.