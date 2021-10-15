Омск, 15 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Омске за неделю с 5 по 12 октября подорожал ряд продуктов питания, в том числе хлеб и молоко.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Хлеб

Как сообщили ИА REGNUM 15 октября в мэрии, ссылаясь на данные департамента городской экономической политики, за указанный период в областной столице зафиксировано «сезонное повышение цен на огурцы и помидоры» — более чем на 15%.

Картофель в среднем подорожал на 3,5%, стоимость лука, моркови и капусты практически не изменилась.

От 1 до 4% снизились цены на печенье, свинину, сардельки, сыры, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания.

На 1−2% подорожали рис, вермишель, чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, полукопчёная и варено-копчёная колбаса, яблоки. На 2−5% выросли в цене хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, куриные яйца, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5−3,2% жирности, сгущённое молоко, сметана, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье с 4 по 11 октября прирост цен на свежие помидоры составил 11,7%.

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