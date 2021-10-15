Архангельск, 15 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Мэр Архангельска Дмитрий Морев призвал горожан принять участие во Всероссийской переписи населения.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Первая всеобщая перепись населения Российской империи

«Почему важно принять в ней участие? Нашему городу необходимы федеральные программы! Чтобы развивать экономику, у государства должна быть точная информация о населении. Ответы о работе помогают изучить рынок труда в разных регионах и городах. Например, информация о том, куда люди переезжают в поиске работы, поможет понять, где не хватает рабочих мест. Значит, на этой территории надо строить новые предприятия, развивать сферу услуг […] Данные о возрасте помогут спрогнозировать, когда и сколько людей выйдет на пенсию. Зная, где и сколько проживает людей разного возраста, государство может планировать строительство детских садов, школ, больниц и других социальных объектов. Прошу всех принять участие в переписи — для развития Архангельска это важно!», — написал чиновник на своей странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в России сегодня, 15 октября, стартует всероссийская перепись населения.