Джакарта, 15 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Индонезии произошло два землетрясения магнитудой 4,0 и 3,6, сообщает Detik.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Первое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в провинции Западная Суматра. Эпицентр землетрясения находился на суши. Землетрясение произошло в 00:55 по западно-индонезийскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

Второе землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Джаяпуре провинции Папуа. Эпицентр землетрясения также находился на суше. Землетрясение произошло в 4:30 по западно-индонезийскому времени в 23 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 на территории Индонезии.

Подробнее в материале:Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии