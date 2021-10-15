Брянск, 15 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Брянской области 15 октября выявлено 322 новых носителя коронавируса — на семь больше, чем за предыдущие сутки. Выписано после лечения 329 пациентов, скончались от осложнений 13 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 69 677 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 63 773 человека. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 1 627 пациентов.

За сутки лаборатории региона проверили 6 483 теста, всего выполнено 863 489 исследований на коронавирус.