Владикавказ, 15 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Северной Осетии разоблачено мошенничество в сфере автострахования. Занималась противоправными деяниями организованная группа, в состав которой входил сотрудник ГИБДД. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Машина ДПС

Как считают следователи, в декабре 2019 года 48-летний теперь уже бывший инспектор дорожно-патрульной службы четвертого взвода второй роты отдельного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по городу Владикавказу стал участником мошенничества.

Вместе со своими знакомыми на одной из улиц в городе Владикавказе они инсценировали дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Porsche Cayenne.

«По факту несуществующего ДТП подозреваемый, используя свои служебные полномочия, составил фиктивные документы, куда внес не соответствующие действительности обстоятельства инсценированного ДТП и данные о его участниках», — говорится в сообщении следственного ведомства.

На основании составленных документов страховая компания выплатила мошенникам более 366 тыс. рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.