Херсон, 15 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В «красную» зону карантина эпидемической опасности, при которой действуют наиболее жесткие карантинные ограничения, перешла из «оранжевой» зоны Херсонская область Украины. Решение украинской госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об этом 15 октября вступило в силу, передает украинский миздрав.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

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В «красной» зоне карантина запрещается работа заведений общепита, учреждений культуры и спортивных объектов, а также проведение массовых мероприятий. При этом ограничение не действует в случае, если 100% посетителей и персонала прошли вакцинацию от COVID-19.

Кроме того, в «красной» зоне учебные заведения, в которых не поставили прививки 100% персонала, переходят на дистанционную форму обучения. В то же время, это ограничение не затрагивает детские сады и школьные классы с первого по четвертый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 13,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.