Новосибирск, 15 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Правоохранители пришли с обысками в Институт лазерной физики (ИЛФ) Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Об этом сообщил 15 октября «Интерфаксу» информированный источник.

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Собеседник агентства уточнил, что выполнение следственных действий «не связано с организацией науки». Уголовное дело возбуждено в отношении директора института Алексея Тайченачева.

Тайченачева, который руководит ИЛФ с 2016 года, подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Предполагается, что он заключил фиктивный контракт на 2 млн рублей. Таким образом были нарушены интересы учреждения, оно недополучило средства.

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