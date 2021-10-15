Таллин, 15 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Отставание от графика при строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica в Эстонии составляет несколько лет. Об этом говорится в отчёте Государственного контроля республики, опубликованном 15 октября.

werner22brigitte Железная дорога

«Как работы по проектированию, так и процесс приобретения земли, необходимой для строительства железнодорожной линии Rail Baltica, отстали от первоначального срока на годы. По сравнению с первоначальным графиком приобретения земли задержка увеличился до пяти лет», — подчёркивается в документе.

Так, по состоянию на второй квартал этого года было приобретено чуть более четверти (28%) всей необходимой земли. В своём промежуточном обзоре реализации проекта Rail Baltica Государственный контроль Эстонии также указывает, что задержка с генеральными проектами отодвигает срок окончания всего проекта, а объёмы бюджетных затрат проекта Rail Baltica значительно изменились.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет. В заключение аудиторов сказано, что реализация проекта уже затягивается на 1,5 года, а вообще может быть закончена в 2030-ом, а не 2026 году, как указано в документах. Финансирование на первом этапе превысит первоначальный бюджет на €59,3 млн.

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Напомним, Rail Baltica — инфраструктурный проект железной дороги, связывающей все страны Прибалтики с Западной Европой, длиною в 870 км реализует созданное Литвой, Латвией и Эстонией для этих целей акционерное общество «RB Rail». Стоимость проекта сейчас оценивается в €5,79 млрд, из которых 85% покроет фонд ЕС.

Договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи был подписан 7 ноября 2001 года министрам трёх прибалтийских стран.