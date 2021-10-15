Москва, 15 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Меры по поддержке арендаторов и арендодателей позволили бизнесу направить средства на заработную плату и первоочередные платежи. Об этом 15 октября заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

«Были отдельные меры с поддержкой и арендаторов, и арендодателей. По нашей оценке, эти меры помогли сохранить малому и среднему бизнесу 2,5 трлн рублей», — заявил Решетников.

«Это деньги, которые предприниматели направили на заработную плату, на сохранение коллективов, на оплату первоочередных платежей и поддержание оборотки», — указал он.