Челябинск, 15 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Челябинская область за январь-сентябрь экспортировала более 22 тыс. тонн зерна и зерновых культур. Об этом сообщает управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Всего должностные лица ведомства выдали на зерно, прошедшее очистку и отгруженное на экспорт, 909 фитосанитарных сертификатов. Доля пшеницы составляет 63%, а льна — 30%. Также из региона отправляли ячмень, семена овса и расторопши.

67% всех зерновых было направлено в Казахстан. Потребителем ещё 23% стал Китай. Также поставки были в Польшу, Германию, Бельгию и Нидерланды.