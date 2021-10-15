Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 15 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. На испанском острове Пальма в муниципалитете Мазо 15 октября вновь было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, самое крупное с момента начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом пишет La Razón со ссылкой на данные Национального географического института.

Zeml.info Землетрясение

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Отмечается, что это землетрясение, расположенное на глубине 36 километров и зарегистрированное в 7:02 по местному времени, имеет такую же магнитуду, как и другое, зарегистрированное 16 октября в том же районе и на такой же глубине. Оба они ощущались с большей или меньшей силой практически на всем острове Пальма.

В эту пятницу, 15 октября, было зарегистрировано в общей сложности 25 толчков, все в пределах от 2,2 до трёх баллов, за исключением землетрясения силой 4,5 балла. Из них 13 ощущались в Мазо и 12 в Фуэнкальенте.