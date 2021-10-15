Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Ростовская готовится в предстоящие выходные впервые отметить День отца. В муниципальных образованиях акции, посвящённые празднику, уже начались. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Freestoks-photos Отец и сын

Жители Ростовской области могут принять участие к онлайн-флешмобу «Мой любимый папа», опубликовав в социальных сетях фотографию с отцом. Также можно опубликовать короткий ролик на тему «Мой главный герой — папа» или «Я папе посвящаю стих».

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в России День отца. Новый праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.

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