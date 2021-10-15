Уфа, 15 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. 662 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Сообщается, что всего в республике выявили 75 488 случаев заражения коронавирусом. При этом в республике справились вирусом 65 678 человек, в том числе 812 человек победили эту инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 35 пациентов с COVID-19. При этом прививки от этой инфекции получили 1 395 407 человек, завершили вакцинацию 1 246 100 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 октября в регионе за сутки выявили 652 носителя коронавируса.