Великий Новгород, 15 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Полиция Новгородской области рассказала, как отличить сотрудника Всероссийсской переписи населения (ВПН) от мошенника. Например, специалист не будет просить провести экскурсию по квартире и рассказать о накоплениях, сообщает 15 октября пресс-служба УМВД России по Новгородской области.

Vk.com/strana2020 Как узнать переписчика. Инфографика. (цитата группы «ВК» Всероссийская перепись населения)

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года будет проходить Всероссийская перепись населения. В этот период переписчики будут совершать поквартирные обходы и заполнять анкеты.

Чтобы обезопасить жителей региона от мошенников, полиция Новгородчины разработала план мероприятий — посты и маршруты подразделений патрульно-постовой службы полиции и ДПС ГИБДД приближены к объектам хранения документации по переписи населения. Также проинструктированы сотрудники ВПН.

Полиция просит новгородцев быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников, которые могут представиться переписчиками. Узнать настоящего сотрудника ВПН несложно: он одет в специальную экипировку синего цвета — жилетку и шарф с символикой переписи. При себе переписчик должен иметь планшет и портфель синего цвета, а также обязательно удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

«Ни в коем случае нельзя водить переписчика по комнатам, показывать, что и где находится в квартире, а если он попросит вас об этом, следует насторожиться — скорее всего, перед вами мошенник, — предупредили в ведомстве. — Вопросы, которых нет в официально утверждённой анкете, например, об уровне доходов, накоплениях, драгоценностях, полностью исключены. Такие вопросы может задавать только злоумышленник».

В случае подозрения, что перед вами мошенник, необходимо обратиться по номерам «02» или «102» (с мобильного телефона).