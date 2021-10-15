Орел, 15 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Запрет на массовые мероприятия в связи с эпидобстановкой вводится в Орловской области с 18 октября. Такое решение было принято 14 октября на еженедельном заседании регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации руководителя областного управления Роспотребнадзора Александра Румянцева, за последнюю неделю показатель заболеваемости на 27% превысил данные предыдущей недели. Зарегистрировано 826 случаев внебольничной пневмонии, в общей сложности COVID-19 выявлен у 5,2% детей.

«Ситуация в регионе становится всё более напряженной, в том числе и в связи с наступлением осенне-зимнего периода. Прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией перешагнул рубеж в 200 человек в сутки», — подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

Учитывая эпидобстановку, в регионе принято решение о возобновлении дистанционного оказания услуг. Руководителям организаций, где трудятся пенсионеры, рекомендовано перевести их на дистанционный режим работы. С 18 октября вводится запрет на массовые мероприятия.

С начала пандемии в Орловской области зарегистрировано 48 653 случая заболевания COVID-19, выздоровели 45 676 человек, скончались от осложнений 1 023 пациента.