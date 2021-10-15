Курагинский район, Красноярский край, 15 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Полицейские в Красноярском крае раскрыли кражу четырёх тонн пшеницы. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в региональном ГУ МВД.

summa Пшеница

В полицию поступило сообщение о том, что со склада заготовительного предприятия в селе Шалоболино Курагинского района похитили четыре тонны пшеницы. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастны двое местных жителей 2001 года рождения. Их задержали, злоумышленники дали признательные показания.

Они рассказали, что проникли ночью на склад и вывезли оттуда 40 мешков с пшеницей. Украденное они вывезли на запряжённой лошадью телеге, а затем спрятали во дворе дома у родственника. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Похищенное зерно вернули владельцу. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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