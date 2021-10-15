Москва, 15 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Телеграм-канал департамента транспорта Москвы объяснил иллюстрацию к посту о запуске Face Pay. На снимке советник руководителя департамента Алёна Ерёмина стоит в чёрной маске с надписью «Big brother is opening doors for you» («Большой брат открывает для тебя двери», — перевод с англ.).

Frederic Guimont Большой Брат

В департаменте отметили, что маска является «ироничной отсылкой к фразе про «Большого брата» — персонажу романа Джорджа Оруэлла «1984».

"Многие думали, что моя маска с иронией про «Большого брата», который открывает вам двери, это фотошоп (или всё же происки рептилоидов, которые следят за всеми). Специально фотографируюсь отдельно, пройдя через турникеты по Face Pay. И хочу спросить: может подать руководству идею в кассах метро такие продавать?» — приводит департамент слова советника своего главы.

Как сообщало ИА REGNUM, на всех станциях метро Москвы запустили биометрический сервис Face Pay, позволяющий оплачивать проезд при помощи системы распознавания лиц.