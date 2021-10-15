Москва, 15 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В целях борьбы с пандемией коронавируса в России каждый должен привиться от COVID-19, чтобы подготовить организм к встрече с болезнью. Об этом в своём телеграм-канале DNP написал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Kremlin.ru Денис Проценко

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«Голову пеплом точно посыпать не нужно. Первое, и главное. Нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно пошло! Второе, ранняя диагностика, чтобы прервать цепочки заражений. Программа правительства Москвы по экспресс-тестированиям в школах, центрах госуслуг и популярных общественных местах — правильная и своевременная мера», — написал Проценко.

Ещё одним пунктом он назвал «элементарное пользование медицинскими масками».

Проценко подчеркнул, что коронавирус — это «не шутка и не выдумка»: «Удивительно, что во второй год пандемии нужно ещё убеждать людей в этом. Сколько бы не было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране».