Саратов, 15 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Саратовской области разработают предложения по вводу QR-кодов на территории региона. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев, сообщает 15 октября пресс-служба главы региона.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Как заявил Радаев, в связи с крайне напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе необходимо усилить профилактические меры. Заместителю председателя областного правительства Роману Грибову поручено разработать предложения по введению на территории Саратовской области QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общественного питания. Также к разработке данного решения будут привлечены специалисты минцифры области. Поставлена задача провести консультации с представителями бизнес-сообщества.

«Подготовить предложения нужно в короткие сроки. Все дополнительные меры безопасности будут противостоять распространению коронавирусной инфекции, помогать сохранить жизни людей», — добавил губернатор Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 октября в Саратовской области зарегистрировано 93 974 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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