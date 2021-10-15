Москва, 15 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов заявил о выходе из сложнейшего периода на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы считаем, что прошли с наименьшими потерями сложнейший период 2020 года, выходим из него, несмотря на все сложности текущего года, и считаем, что концентрация ресурса на самых главных приоритетах сработала», — заявил Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мы видим, как страны с резервными валютами, большие денежные ресурсы закачивая в экономику, получили существенный инфляционный прирост, который кстати транслировался и на нашу экономику. В условиях накачки, в условиях, когда эти страны продолжают такую накачку, вопросы выхода из этой ситуации очень болезненны», — говорит Силуанов.