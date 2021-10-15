Москва, , 11:19 — REGNUM Приветствие участникам и гостям VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, направил президент России Владимир Путин. Текст приветствия 15 октября обнародовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относятся к числу важнейших общенациональных приоритетов. Намерены наращивать работу на этом направлении — в том числе в рамках соответствующей правительственной комиссии», — говорится в сообщении.

Также Путин указал, что форум нынешнего года, на который прибыли делегаты из более чем ста стран мира, проходит после внесения в Конституцию России положения о защите прав и интересов соотечественников и о сохранении общероссийской культурной идентичности.

При этом он добавил, что указанные изменения основного закона страны обеспечивают условия для дальнейшего совершенствования политики государства в отношении оказавшихся за пределами Отечества.

Кроме того, глава Российского государства добавил, что тема форума — «Россия и соотечественники в меняющемся мире» — предполагает рассмотрение широкого круга действительно актуальных вопросов. Помимо того, он указал, что рассчитывает на то, что во время конгресса будут высказаны идеи и инициативы, которые направлены на поиск наиболее эффективных путей реализации «созидательного потенциала многомиллионного Русского мира».

«Хотел бы искренне поблагодарить вас за активные усилия по продвижению русского языка и русской культуры, по сохранению российских традиций и богатого духовного наследия. Мы будем и впредь оказывать вам всемерную помощь и поддержку», — подчеркнул Путин.