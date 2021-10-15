Москва, 15 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Падение реальных денежных доходов могло бы составить 3,6%, если бы не антикризисные меры властей. Об этом 15 октября заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Zampolit.com Максим Решетников

«Социальные выплаты населению по итогам 2020 года в совокупности на 2,3 трлн рублей превысили показатели 2019 года. И надо отметить, что если бы этих мер не было бы принято, падение реальных денежных доходов составило бы ещё 3,6 процентных пункта», — заявил Решетников.

«Мы предотвратили падение реальных денежных доходов на 3,6 процентных пункта», — указал он.