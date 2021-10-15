Красноярск, 15 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края 3 ноября 2021 года начнёт рассматривать иск ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк», которое требует расторгнуть контракт с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский федеральный университет». В основе спора — строительство студенческого городка, стартовавшее в 2019 году, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан 11 октября 2021 года. Дело приняла судья Мальцева. В нём речь идёт «о расторжении контракта от 18.11.2019 года №49/2019-ау/А/эф на строительство объекта капитального строительства «Студенческий городок Сибирского федерального университета (Комплекс общежитий для студентов «Университетский», 1 очередь)». В материалах дела пока не фигурируют подробности, но, возможно, причина в росте цен на стройматериалы. Два года назад, когда подписывался контракт, они были существенно ниже.

Компания-подрядчик учреждена в ноябре 2004 года. Владельцы — Владимир Егоров и Екатерина Кочеткова. Уставный капитал фирмы — 1,995 млрд рублей. В активе ООО доли в четырёх строительных компаниях региона. По открытым данным, общество было исполнителем свыше 700 госконтрактов на общую сумму более 18,7 млрд рублей. С университетом общество связывают как минимум 14 контрактов общей стоимостью 4,8 млрд рублей. Компания с таким же названием была исполнителем по ряду объектов Всемирной зимней Универсиады-2019.