Москва, 15 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В России нет никаких условий, которые бы повлияли на сдерживание роста цен на новые автомобили в 2022 году. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на эксперта Сергея Удалова.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Удалов отметил, что подорожание автомобилей продолжится в 2022 году. Рост цен вызван дефицитом автомобилей у дилеров, что связано с глобальной нехваткой электронных компонентов у автопроизводителей, добавил он.

По словам эксперта, на данный момент дефицит электрокомпонентов привел к тому, что производители вынуждены изменять график работы и снижать объёмы выпускаемой продукции, а некоторые и вовсе объявляют о простое. Все это влияет на рост цен на электронные комплектующие, а, следовательно, увеличивается стоимость автомобилей для покупателей, отметил Удалов.

При этом он добавил, что росту цен на машины способствует также повышенный потребительский спрос.

Ранее представители дилерских центров в России сообщили, что дефицит новых машин в России продлится минимум до середины 2022 года.

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