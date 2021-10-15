Очёр, Пермский край, 15 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Пермском крае опротестовано решение Думы Очерского городского округа о денежных компенсациях депутатам за время осуществления полномочий на непостоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Mezenmir Деньги

Согласно принятому гордумой документу, депутаты ежеквартально получали до 69 тыс. рублей независимо от понесенных расходов в связи с осуществлением депутатских полномочий и без представления подтверждающих документов о тратах.

Надзорное ведомство вынесло протест, указав на коррупциогенный характер решения думы. Примечательно, что прокуратура неоднократно протестует по данному поводу. В частности, претензия была предъявлена в 2019 году, но новая редакция Положения повторила незаконные нормы без учёта отрицательного заключения прокурора на проект нормативного акта.