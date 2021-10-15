Москва, , 11:41 — REGNUM Создание трёхстороннего союза AUKUS может негативно повлиять на региональную безопасность и спровоцировать гонку вооружений. Об этом директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявил 15 октября РИА Новости.

Пуск крылатой ракеты Томагавк U.S. Navy

Он отметил, что в Москве серьёзное беспокойство вызывают практические задачи создания Австралией, Великобританией и США этого оборонного альянса. Пока заявлено, что союз нужен для помощи Канберре в создании атомного подводного флота на фоне «деградации стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Ноздрёв добавил, что австралийцы закупят американские крылатые ракеты морского базирования «Томагавк». Они договорились о развёртывании на своём континенте самолетов всех типов ВВС США и другом военном сотрудничестве, а также обсуждают предоставление своих баз для британского подводного флота.

Николай Ноздрев «Всё это не может не вызывать серьёзной озабоченности в части, касающейся влияния AUKUS на региональную стабильность и безопасность, осязаемых рисков развязывания гонки вооружений, подрыва авторитета АСЕАН, сохранения эффективности режима нераспространения ядерного оружия»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил об AUKUS, что дружить между собой хорошо, но «дружить против кого-то» — это плохо».

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