В МИД РФ обеспокоены угрозой гонки вооружений из-за создания AUKUS
Москва, 15 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Создание трёхстороннего союза AUKUS может негативно повлиять на региональную безопасность и спровоцировать гонку вооружений. Об этом директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявил 15 октября РИА Новости.
Он отметил, что в Москве серьёзное беспокойство вызывают практические задачи создания Австралией, Великобританией и США этого оборонного альянса. Пока заявлено, что союз нужен для помощи Канберре в создании атомного подводного флота на фоне «деградации стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Ноздрёв добавил, что австралийцы закупят американские крылатые ракеты морского базирования «Томагавк». Они договорились о развёртывании на своём континенте самолетов всех типов ВВС США и другом военном сотрудничестве, а также обсуждают предоставление своих баз для британского подводного флота.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил об AUKUS, что дружить между собой хорошо, но «дружить против кого-то» — это плохо».
Читайте также: Путин заявил об опасности военного блока AUKUS