Уфа, 15 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Озеро Талкас объявлено памятником природы республиканского значения в Башкирии. Соответствующее постановление правительства опубликовано 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Озеро

«Объявить озеро Талкас в муниципальном районе Баймакский Республики Башкирии памятником природы республиканского значения «Озеро Талкас», — говорится в опубликованном документе.

Ранее, подводя итоги работы министерства природопользования и экологии Башкирии за 2020 год, руководитель этого ведомства Урал Искандаров сообщил, что решение дать статус памятника природы озеру Талкас в Баймакском районе было принято в конце 2020 года чтобы сохранить уникальную экосистему водоема и получить правовые рычаги регулирования потоков туристов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из озера Ыгышма ушла вода.