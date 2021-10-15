Тбилиси, , 11:12 — REGNUM Последнее исследование состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку, показало, что угроз его жизни нет. Об этом на телеканале «Рустави 2» 15 октября сообщил председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.

Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии. Канал Georgian Public Broadcaster

«Мы сотрудничаем с министерством юстиции, с министерством здравоохранения, с омбудсменом. В связи с этим собрано достаточно данных, чтобы объявить, что на данный момент не время говорить о каких-либо рисках», — сказал Сарджвеладзе.

Он добавил, что за стоянием Саакашвили будут и дальше пристально следить, но с учетом того, чтобы не нарушить его права.

Напомним, Саакашвили взяли под стражу 1 октября и поместили в тюрьму в Рустави. Он в тот же день объявил голодовку. О состоянии его здоровья поступает противоречивая информация: сообщают, что он с трудом ходит, но есть заявления и о том, что у него удовлетворительное состояние. 8 октября стало известно, что Саакашвили купил в тюремном магазине мёд и соки. Впоследствии экс-президент заявил, что он вернул обратно большую часть купленного мёда.

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