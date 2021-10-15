Ярославль, , 11:10 — REGNUM Личность врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева вызывает большой интерес не только среди ярославцев, но и у федеральных экспертов. Чего ждать от мало известного чиновника, которому президент доверил управление одним из сложнейших в политическом плане регионов?

Михаил Евраев Digital.gov.ru

Ярославские психологи просмотрели доступные в интернете фото и видеоматериалы с участием Михаила Яковлевича и на основании этого составили его психологическую характеристику (заключение есть в редакции ИА REGNUM), которая, конечно, не является «окончательным диагнозом».

Во-первых, специалисты отметили внешние признаки: невысокий рост, телосложение среднее между атлетическим и пикническим типом. Лоб открытый, высокий, большие залысины, взгляд живой. Скорее всего больше похож на маму, чем на папу. Типичное славянское лицо. Руки небольшие, пальцы достаточно тонкие. Общее впечатление для массового зрителя: обаятельный, улыбчивый, контактный, живой.

Особое внимание было обращено на манеры при общении и стиль речи. Специалисты отметили: руки свободны, жестикуляция конгруэнтная, ладони открыты вверх. Темп речи быстрый, тембр свободный, разговаривает без напряжения. Легко создает конструкции речи, знает о чем говорит. Стиль речи прямой, деловой. Легко конструирует и оперирует понятиями. Не любит преамбулы, философствования. Вникает в детали.

Также отмечен стиль одежды Евраева: шаблонный, преобладает синий либо серый цвет. Галстук всегда в тон пиджака. Пиджак расстегнут на все пуговицы.

Основываясь на все эти признаки специалисты составили такой примерный психологический портрет:

Ярко выраженный технократ. По темпераменту сангвиник ближе к холерику. Интеллектуальная и эмоциональная часть психики сбалансированы. Интеллект выше среднего. Больше либеральный, чем автократичный. Контактный, открытый, но четко обрисовывает и чувствует границы .

Больше рабочая лошадка, чем идеолог. Такому человеку дашь проект, задачу и он весь в технической части этой задачи. Такие люди попадают во власть как бы случайно, по своей природе, по совокупности качеств востребованных для исполнения той или иной задачи. У них нет времени для интриг. Такие люди созданы для конкретных проектов, для забегов на короткие и средние дистанции.

В президенты точно не метит. Его жизненную философию можно определить его же словами: Сделать так, что бы было удобно, быстро и в конкретной среде.

Напомним, официальное представление нового руководителя региона состоится сегодня 15 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Лисицын: В Ярославле нет кандидата на пост губернатора