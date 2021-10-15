Составлен психологический портрет нового главы Ярославской области
Ярославль, 15 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Личность врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева вызывает большой интерес не только среди ярославцев, но и у федеральных экспертов. Чего ждать от мало известного чиновника, которому президент доверил управление одним из сложнейших в политическом плане регионов?
Ярославские психологи просмотрели доступные в интернете фото и видеоматериалы с участием Михаила Яковлевича и на основании этого составили его психологическую характеристику (заключение есть в редакции ИА REGNUM), которая, конечно, не является «окончательным диагнозом».
Во-первых, специалисты отметили внешние признаки: невысокий рост, телосложение среднее между атлетическим и пикническим типом. Лоб открытый, высокий, большие залысины, взгляд живой. Скорее всего больше похож на маму, чем на папу. Типичное славянское лицо. Руки небольшие, пальцы достаточно тонкие. Общее впечатление для массового зрителя: обаятельный, улыбчивый, контактный, живой.
Особое внимание было обращено на манеры при общении и стиль речи. Специалисты отметили: руки свободны, жестикуляция конгруэнтная, ладони открыты вверх. Темп речи быстрый, тембр свободный, разговаривает без напряжения. Легко создает конструкции речи, знает о чем говорит. Стиль речи прямой, деловой. Легко конструирует и оперирует понятиями. Не любит преамбулы, философствования. Вникает в детали.
Также отмечен стиль одежды Евраева: шаблонный, преобладает синий либо серый цвет. Галстук всегда в тон пиджака. Пиджак расстегнут на все пуговицы.
Основываясь на все эти признаки специалисты составили такой примерный психологический портрет:
Напомним, официальное представление нового руководителя региона состоится сегодня 15 октября.