Иерусалим, 15 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Израиль и Россия вместе выступают против антисемитизма и любых попыток переписать историю, заявил израильский министр иностранных дел Яир Лапид в своей статье, опубликованной 15 октября в израильской газете Yedioth Ahronoth.

המכללה האקדמית ספיר Яир Лапид

«Израиль и Россия выступают сегодня единым фронтом против антисемитизма и любых попыток переписать историю Холокоста. Это важнейшее послание всему миру», — подчеркнул Лапид.

В Израиле всегда будут помнить решающий вклад Красной армии в победу над нацистами и освобождение евреев из лагерей смерти, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского МИД Сергей Лавров в статье для этого же израильского издания отметил, что РФ продолжит координировать с Израилем, в том числе на площадке ООН, совместные усилия по противодействию историческому ревизионизму.

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