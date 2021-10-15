Москва, 15 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Инфляция остаётся значимой проблемой для России на фоне выхода мировой экономики из кризиса. Об этом 15 октября заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Возникли и новые проблемы, о них тоже надо сказать, главная из которых — это ускорение инфляции в IV квартале», — заявил Решетников.

«Выросли цены на социально значимые товары из-за роста мировых цен на продовольствие и сырьевые товары, разгона мировой инфляции, сокращения урожая по ряду культур», — указал он.

Министр напомнил, что для стабилизации ситуации реализован комплекс оперативных мер.

«Задача состояла ограничить влияние внешней конъюнктуры на внутренние цены, и для этого мы запустили системный механизм демпфера: с июня этого года по зерну, с сентября по подсолнечнику и подсолнечному маслу», — отметил Решетников.

«Мы сейчас видим, что эти демпферы неплохо работают», — подчеркнул он.