Таллин, 15 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. О своей готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами заявил новый эстонский президент Алар Карис. Он сказал об этом 15 октября в интервью Латвийскому телевидению.

ИА REGNUM Эстония

«Если есть какой-то вопрос, и он хорошо подготовлен, и это хороший повод поговорить с господином Путиным, то, разумеется, я это сделал бы, но не только с ним, а и с другими мировыми державами», — указал новый президент Эстонии.

Также он высказался за диалог со всеми соседними странами, включая Россию.

«Мы хотим отношений со всеми соседями. Россия — сложная соседка, но это не значит, что нам не следует разговаривать», — уточнил Карис.

При этом он добавил, что сотрудничество Эстонии с другими странами Прибалтики «происходит если не чрезвычайно хорошо, то определенно хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября стало известно, что Эстония по показателям распространения коронавируса вновь вошла в список худших стран мира — она теперь в так называемой «красной зоне».