Балашов, Саратовская область, 15 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В городе Балашове Саратовской области неизвестные лица устроили акт вандализма на кладбище, где захоронены солдаты. Информацию, опубликованную в соцсетях, проверяют следственные органы, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Fibonacci and Jordan5000000000 Нет вандализму

По данным СМИ, 13 октября на Поворинском кладбище в Балашове, где захоронено более 2 тыс. красноармейцев, неизвестные лица сломали около десяти светильников. Организована доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, монумент «Героям фронта и тыла 1941−1945 гг», установленный в Саратове в память советских летчиков и работников трижды орденоносного Саратовского авиазавода, в годы Великой Отечественной войны выпускавшего знаменитые истребители, превращается в место развлечения для молодежи.

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