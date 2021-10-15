Москва, 15 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Впервые в современной истории России на фоне кризиса спад инвестиций оказался меньше сокращения ВВП. Об этом 15 октября заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Снижение инвестиций оказалось меньше ожиданий — всего 1,4% в целом за год. При этом уже в четвёртом квартале был прирост инвестиций в годовом выражении», — заявил Решетников.

«Это первый кризис в современной российской истории, когда спад инвестиций оказался меньше снижения ВВП в целом», — указал он.

По его мнению, в этом сыграли роль капитальные расходы консолидированного бюджета.

«В рамках общего смягчения бюджетной политики они у нас увеличились на 13%», — отметил министр.