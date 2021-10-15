Петропавловск-Камчатский, 15 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Власти Камчатки были вынуждены отказаться от реализации ряда проектов, которые могли нанести вред экологии. Об этом в ходе первой российской международной открытой конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации (ESG — environmental (экология), social (социальные аспекты), governance (управление) 15 октября заявил губернатор края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Так было принято решение отказаться от строительства гидроэлектростанции на реке Жупанова и рыбоводного канала Кроноцкого озера.

«Мы считаем важным от них отказываться в случае, если экологический вред от них имеет большие значения по сравнению с преимуществами», — сказал Солодов.

Также глава региона отметил, что при переходе на водородную энергетику будет задействован уникальный потенциал Камчатки — близость рынков сбыта и возможность дешёвого экспорта. В этом вопросе ставка делается на приливную электростанцию, которую могут построить в Пенжинской губе, где перепады приливов достигают 14 метров.

«Сейчас мы в стадии расчёта предварительных технико-экономических обоснований, думаю, что в течение года мы сможем представить проект», — подчеркнул Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки намерены активно реализовывать проекты по генерации зелёного водорода, в том числе на базе ветровой энергии, на основе геотермальной энергетики и энергии приливов. Губернатор края уверен, что это позволит региону перестать быть энергодефицитным и даже наоборот — получаемые излишки отправлять на экспорт.