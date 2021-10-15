Кызыл, 15 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Туве к ответственности привлекли жителя Кызыла за комментарий экстремистского характера в соцсетях. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Вконтакте

По данным ведомства, горожанин в одном из публичных сообществ в соцсети «ВКонтакте» допустил высказывание, направленное на возбуждение ненависти против людей по признакам расы, национальности, языка.

По итогам слушаний суд признал обвиняемого виновным и приговорил к штрафу в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике Марий Эл 45-летнего мужчину признали виновным в реабилитации нацизма. Обвиняемый размещал в соцсетях материалы, содержащие ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны.

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