Вашингтон, 15 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Очередной успешный пуск перспективной высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM (Precision Strike Missile) провели Вооружённые силы США. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба компании-разработчика ракеты Lockheed Martin.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Отмечается, что пуск был проведен 14 октября с базы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния.

«Это был уже пятый подряд успешный испытательный полет ракеты… и второй из трех в текущем году», — говорится в сообщении и уточняется, что пуск был осуществлён из реактивной системы залпового огня на колесном шасси High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Также компания утверждает, что после этого ракетой был выполнен «самый дальний полёт с момента начала испытаний, превысив максимальный порог». В то же время, конкретная дальность полета ракеты не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Греция продлили действие соглашений о сотрудничестве в сфере обороны