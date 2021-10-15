Благовещенск, 15 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» преобразился парк в городе Шимановск Амурской области. Там установили аттракционы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе правительства Амурской области. Всего в Приамурье на федеральные деньги в 2021 году будет завершено благоустройство 77 объектов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и завершены на 95%.

Mos.ru Аттракционы

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Год назад в городе был реконструирован парк отдыха, а теперь там установили новые аттракционы. На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» было потрачено 30 млн рублей. Работы велись поэтапно в течение трёх лет. Ранее в парке отдыха Шимановска появились фотозона, скамейки с теневой защитой и «Сказочный городок» для детей.

«Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» наши города меняются на глазах. За три года нам удалось преобразить Шимановск, сделать его более комфортным и функциональным. Особенно заметны изменения для семей с детьми. Последние перемены произошли в парке аттракционов, на его обновление потратили 10,5 миллионов рублей. Нацпроект позволяет благоустроить большое количество территорий и учесть при этом мнение местных жителей, сделать населенные пункты региона красивыми и безопасными. За счет качественного благоустройства повышается уровень жизни в городах и поселках области», — отметил губернатор Василий Орлов.

В целом в этом году в Приамурье благоустраивают 61 объект по нацпроекту «Жильё и городская среда» в городах Благовещенск, Зея, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, Шимановск, Сковородино, а также ЗАТО Циолковский, городском поселении Завитинск и посёлке городского типа Прогресс. В том числе реализуется два проекта-победителя конкурса малых городов: Бамовский Арбат в городе Тында и Городской Парк культуры и отдыха в ЗАТО Циолковский.

«Приоритетный проект, по сути, стал одним из инструментов «выращивания» социально активности населения, вовлечения граждан в решение важных вопросов для жизни в своем селе, районе, городе, регионе и, в целом, в стране. Для современного общества — это уникальный опыт. Сегодня каждый может сформулировать предложения, инициативы, а власть поможет людям довести идеи до ума и реализовать», — отметила координатор регионального Центра мониторинга комфортности городской среды ОНФ, член регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима.