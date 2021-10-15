Ижевск, 15 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Ижевске после пожара на крыше многоквартирного дома в поселке Машиностроителей возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

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По предварительным данным, подрядная организация проводила на крыше дома ремонтные работы с использованием газового оборудования. В процессе произошла разгерметизация газового баллона, это привело к утечке газа и последующему возгоранию.

До настоящего момента проведен осмотр места происшествия, проходят опросы свидетелей и допросы сотрудников управляющей компании и подрядной организации. Предпринимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел на крыше многоквартирного дома в поселке Машиностроителей, 100. Эвакуация жителей дома не проводилась, угроза обрушения кровли отсутствует. Проводилась проверка с участием специалистов отдела надзорной деятельности по Ижевску и главного управления по государственному надзору Удмуртии. Дом находится под управлением ООО «Городская УК».

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