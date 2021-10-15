София, 15 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Временное правительство Болгарии предоставило структурам минздрава страны 19,3 миллионов левов (около $10 миллионов) для поддержки функционирования медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса. Об этом 15 октября сообщило Болгарское радио.

PavelD Болгария

По некоторым данным, основная часть выделенных средств пойдет на закупку современных аппаратов искусственной вентиляции легких, а также приобретение антиковидных вакцин. Предполагается также, что до 30 ноября нынешнего года каждый медработник в стране получит до 1000 левов прибавки к заработной плате.

«Таким образом, стоит говорить о возможной модернизации всей системы здравоохранения», — сказал действующий руководитель профильного ведомства Болгарии Стойчо Кацаров.

Напомним, ранее сотрудники сотен больниц и медицинских пунктов Болгарии выражали недовольство отсутствием во вверенных им учреждениях элементарных медпрепаратов, а также низкой оплаты труда. Согласно последним статистическим данным, каждый третий квалифицированный медик в стране планирует открыть собственную практику за рубежом.