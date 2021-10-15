Екатеринбург, 15 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировано 14 природных пожаров на площади 146,6 га. Такие данные 15 октября сообщает ГУ МЧС по региону.

31.mchs.gov.ru Тушение природного пожара

Возгорания зафиксированы на территории восьми городских округов и одного муниципального района. В настоящее время локализовано семь пожаров на площади 90,6 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 октября в области горят торфяники. В работе задействовано 130 человек и 33 единицы техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, однако на Урале сохраняется противопожарный режим.