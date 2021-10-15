Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону оценена почти в 5,8 млрд рублей. Властям предстоит выкупить попадающие в зону строительства 137 земельных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Дорога

«Выкуп такого большого количества земельных участков — это масштабная работа. Здесь должен быть только индивидуальный подход к каждому собственнику, взаимодействие, разъяснительная работа. Безусловно, обновления важной транспортной артерии, соединяющей микрорайон Суворовский с Северным жилым массивом и центром города, ждут тысячи горожан», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

Участок улицы Вавилова в границах улиц Особенной и Сосновой начнут расширять вместе со строительством транспортной развязки на пересечении проспекта Королёва и улиц Особенной и Вавилова. Главгосэкспертиза проект одобрила. Стоимость работ составил около 5,8 млрд рублей.

ИА REGNUM сообщало, что улицу Вавилова планируется расширить до четырёх полос. На эти цели предполагалось направить около 3 млрд рублей без учёта выкупа прилегающих земельных участков.